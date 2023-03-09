Неоправданные надежды Баку: Ереван снова оттягивает мир Президент Азербайджана на Глобальном Бакинском форуме заявил, что Армения уже превратилась в колонию других стран

Фото: president.az

Ильхам Алиев принял участие в открытии X Глобального Бакинского форума

Если в прошлом году Глобальный Бакинский форум был посвящён лишь существующим вызовам и угрозам мировому порядку, то тематика юбилейной, десятой конференции оказалась немного позитивнее — на ней заговорили о планах на будущее. Азербайджан рассчитывает, что другие страны, которые играют в регионе посредническую роль, не дадут Армении упустить свой шанс на мир. Об этом заявил на форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Подписание мира с Ереваном, без преувеличений, — одна из главных целей Баку. Но на фоне последних событий сложно предположить, когда это может произойти. Новая эскалация в регионе может произойти из-за отсутствия контроля грузоперевозок по Лачинскому коридору.

Упущенный шанс Еревана

«Итак, настало время для мира», — решительно заявил азербайджанский лидер во время своего выступления на форуме под названием «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Мы надеемся, что международные участники, которые пытаются играть роль посредника, постараются уговорить Армению не потерять этот шанс... Мы считаем, что после войны мир возможен, и октябрьские договоренности с Арменией показывают, что для мира с Арменией нет никаких препятствий, — сказал Ильхам Алиев.

Он напомнил, что Баку уже давно предложил пять важных принципов для заключения мира с Ереваном. В частности, зафиксированное взаимное признание территориальной целостности должно значительно упростить подписание договора, заявил Алиев. Ведь, как отмечают в Баку, со стороны международного сообщества нет никаких сомнений в том, что Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана.

Армения упустила шанс стать независимой страной, превратившись в колонию других стран. Они упустили реальный шанс стать независимыми и построить свое будущее, — добавил Алиев, указывая на международные контакты Еревана.

Армянское руководство, как известно, открыто демонстрирует симпатию и надежду на помощь западных партнёров. Это показывает и направление в Армению без согласования Баку мониторинговой миссии ЕС сроком на два года. Но говорить в целом о каких-то практических результатах посредничества западных стран в урегулировании пока сложно. За время существования брюссельской и вашингтонской платформ так и не удалось достичь значимых подвижек ни в вопросах подписания мира, ни в делимитации и демаркации границы Азербайджана и Армении, ни в разблокировании транспортных коммуникаций.

Баку свое стремление к миру разделяет с Москвой и укрепляет сотрудничество. Недавно с рабочим визитом в азербайджанскую столицу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Шеф российской дипломатии, не скрывая, показал своё недовольство прозападным армянским руководством. По его словам, европейцы злоупотребляют отношениями с Баку и Ереваном.

Фото: eumm.eu Миссия Наблюдателей ЕС

Впрочем, то, что у Баку вызывает возмущение политика ряда европейских стран, не новость. Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ по разрешению карабахского конфликта не добилась никаких результатов, подтвердил свою позицию азербайджанский президент.

Они (сопредседатели МГ ОБСЕ. — NEWS.ru) хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились и сделали то, что посчитали нужным, используя наше право на самооборону и Устав ООН. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право, — заявил Алиев.

Теперь в Баку пытаются обеспечить безопасность на своей территории. Напомним, 5 марта перестрелка на грунтовой дороге близ Лачинского коридора в Карабахе, где дислоцируется российский миротворческий контингент, привела к жертвам с армянской и азербайджанской сторон. По словам Баку, огонь открыла армянская сторона после того, как азербайджанские военные попытались «остановить и проверить транспортные средства, осуществлявшие незаконные военные перевозки» из Армении в Карабах. Азербайджанская сторона утверждает, что армяне пытались воспользоваться альтернативной дорогой, чтобы перебросить контрабанду на территорию Азербайджана. Азербайджанские СМИ даже публикуют видеодоказательства. При этом в Ереване сразу же обвинили Баку в провокациях и фальсификации кадров.

Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Единственный вариант безопасности в Закавказье

После этого в Баку вновь заявили о необходимости вывести остатки вооружённых армянских формирований из Карабаха, и с новой силой зазвучало предложение установить КПП на Лачинской дороге — единственном маршруте, который соединяет Армению и Карабах. По давним подозрениям азербайджанской стороны, дорога используется далеко не по своему гуманитарному назначению.

Инцидент еще раз показывает, что Азербайджану необходимо установить соответствующий контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжающейся агрессией и террористической политикой в отношении Азербайджана, говорится в заявлении Минобороны республики.

Ильхам Алиев на переговорах с Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене впервые озвучил подобное предложение на официальном уровне. Какой-то ответной реакции на тот момент не последовало, но, по крайней мере, азербайджанская сторона четко обозначила свои требования.

Фото: president.az Ильхам Алиев, Энтони Блинкен и Никол Пашинян на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Последовавшее молчание прервал глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Баку. Отвечая на вопрос NEWS.ru, шеф российской дипломатии подчеркнул, что режим на Лачинской дороге должен соответствовать пунктах трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В нем, как подчеркнул Лавров, нет договорённости о КПП. Однако, как показывают последние события, в Баку рассчитывают именно на контроль грузоперевозок на пропускном пункте. Вероятно, это стало более актуальным в том числе и из-за сохраняющихся противоречий вокруг Зангезурского коридора, категорически против которого выступает Ереван. Алиев не раз предупреждал, что обе дороги будут функционировать с одинаковыми режимами. При этом в Ереване открытие Зангезурского коридора считают в принципе незаконным.

Пока армяне будут нащупывать пути перевозки оружия в Карабах, будет и дальше литься кровь военных с обеих сторон, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов. По его словам, в Баку готовы обсуждать налаживание мира в регионе, но нет никакой ответной реакции с армянской стороны.

Установление контрольно-пропускных пунктов — необходимость для мира в регионе. Это поможет исключить попытки перевоза армянской стороной взрывоопасных предметов и боеприпасов. Чтобы взять положение под контроль, необходимо наладить надёжную систему безопасности. Безусловно, КПП помогут защитить и азербайджанцев, и армян от противостояния, — заявил Аббасов.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Азербайджанский военнослужащий в Лачинском коридоре

Он с сожалением отметил, что военное столкновение в Карабахе произошло после недавнего контакта Баку с карабахскими армянами, когда казалось, что все меняется в лучшую сторону, — говорили, что это отличное начало и может наступить долгожданный перелом. По словам Аббасова, теперь стороны нуждаются в помощи международных посредников.

Раз западные партнёры пытаются как-то помочь, значит, им нужно реально действовать и помогать сторонам. Понятно, что Запад хочет перетянуть на себя одеяло миротворчества, вытеснить Россию, создать неудобные мотивы. Но немаловажно и то, как действует Россия. Российские миротворцы не должны забывать, что они находятся на территории Азербайджана, а потому и действовать они должны в унисон с азербайджанской стороной, — заявил эксперт.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Военнослужащие российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре

Скорее всего, установление КПП в регионе и полный контроль границы со стороны Азербайджана из предложения Алиева превращаются в необходимость для ведения переговоров и достижения результата. При этом Алиев отметил, что жизнь армян в Карабахе будет намного лучше, чем в период оккупации. Он в очередной раз подчеркнул, что армяне, которые согласятся интегрироваться в азербайджанское общество, получат те же права, что и все граждане республики, и будут защищены Конституцией страны. Поэтому Баку, как и предыдущие 30 лет, призывает Ереван сесть за стол переговоров и разрешить все имеющиеся противоречия. Затягивание процесса армянской стороной в очередной раз ставит регион под угрозу новой эскалации.