Необычную находку обнаружили в отеле, где останавливалась Тейлор Свифт NYP: оборудование для упаковки наркотиков нашли в австралийском отеле

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Постоялец отеля Crown Towers Barangaroo в Сиднее, в котором недавно останавливалась певица Тейлор Свифт, нашел в прикроватной тумбочке оборудование для упаковки наркотиков, пишет New York Post. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что ведут расследование в связи с обнаружением «предметов, которые могли использоваться для распространения запрещенных веществ».

Внутри прикроватной тумбочки были спрятаны вакуумный запайщик FoodSaver и небольшие цифровые кухонные весы. Кто-то явно упаковывал наркотики в этой комнате в «Крауне», — рассказал постоялец.

Представители отеля заявили, что компания Crown не терпит незаконного или преступного поведения. Пресс-секретарь компании рассказала, что полицию вызвали около 12:00 в среду, 28 февраля. Предметы забрали для проведения экспертизы.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители ликвидировали в Подмосковье крупную нарколабораторию по производству метилэфедрона. В ходе осмотра здания полицейскими были обнаружены 99 вакуумных пакетов, четыре пластиковых контейнера с веществом белого цвета, а также канистры с жидкостью и стеклянные колбы. В общей сложности изъято около 100 килограммов порошка. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан житель Москвы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.