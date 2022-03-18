Необычная тактика пуска ракет вертолётами ВКС РФ вызвала споры на Западе

В ходе военной спецоперации на Украине вертолёты ВКС РФ применили необычную тактику, считает американский военный аналитик Томас Ньюдик, своим мнением он поделился в статье для издания The Drive. По его словам, российская тактика вызвала немало споров среди военных специалистов. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.

Тактика действий ВКС РФ сбила с толку многих наблюдателей, — констатировал американский эксперт.

Томас Ньюдик заметил, что на опубликованных некоторое время назад кадрах действий вертолётов ВКС РФ — Ка-52 и Ми-28Н — видно, что боевые машины проводят пуск ракет по позициям противника. Эксперт выразил мнение, что на тот момент российские военные использовали неуправляемые боеприпасы 80-мм калибра. Что, с одной стороны, часто распространено в российской армии. Однако, как отметил аналитик, способ запуска этих ракет показался крайне необычным.

Что делает этот кадр необычным, так это способ запуска ракет. Вертолёты начинают совершать довольно крутой подъём, и по мере набора высоты они запускают ракеты. В то же время они выбрасывают инфракрасные ложные ракеты, что является типичной практикой для противодействия переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК), которые широко распространены у украинских военных. Затем вертолёты уходят влево, ныряют на меньшую высоту и улетают, — пояснил автор американского издания.

По словам Ньюдика, такая тактика ВКС РФ поставила в тупик иностранных экспертов и вызвала бурные дебаты в Сети. В их ходе аналитики согласились с выводом, что российские вертолёты осуществили запуск неуправляемых ракет, двигаясь по восходящей траектории специально. Это было сделано для того, чтобы максимально увеличить дальность их полёта. Подобный пуск боеприпасов по параболической траектории является гарантией того, что они полетят дальше и будут рассеиваться гораздо шире.

Ранее Минобороны России распространило видео, на котором вертолёты Ка-52 наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ. В результате была уничтожена огневая позиция самоходных артиллерийских установок, военный грузовик и 122-мм гаубица «Гвоздика».