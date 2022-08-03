Нэнси не играет в пинг-понг Визит американской спикерши на Тайвань — это еще и подарок России

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (справа) во время встречи в Тайбэе

С момента, когда туфелька 82-летней Нэнси Пелоси ступила под восторженные крики на землю Тайваня, рухнула конструкция, которую американские президенты выстраивали аж с 1972 года, когда в результате «пинг-понговой дипломатии» Ричард Никсон прибыл в Китай и отказался от политики двух Китаев. Тогда Пекин всеми американскими силами подталкивали к антисоветскому союзу. И факт признания острова Тайвань как части КНР стал краеугольным камнем новой политики США в Азии.

Долгие годы островом управляли потомки проигравших гражданскую войну гоминьдановцев. Такая политическая конструкция даже вдохновила писателя Василия Аксенова на написание повести «Остров Крым», фантазии о том, как было бы, если бы в Тавриде закрепился барон Врангель с белыми. Но вот и гоминьдановцы проиграли очередные выборы и были отстранены от вечной власти новой островной силой, полностью ориентирующейся на Вашингтон. За океаном возник соблазн превратить Тайвань в подобие азиатской Украины, в некий шип, которым можно тыкать в Китай, дабы смирить его амбиции и сделать более управляемым.

И хоть Белый дом поспешил откреститься от Пелоси, тот факт, что ее бросок на Тайвань отнюдь не личная инициатива — секрет Полишинеля. Тайваньскую карту продолжат разыгрывать, вплоть до угрозы объявления острова независимым государством. Но, повторимся, конструкция 1972 года, и так не устойчивая в последнее время, явно идет на слом. Мир, как любят сейчас повторять, меняется. И борьба против формирующейся многополярности только нарастает.

Притом что никто не верит в силовой китайский вариант, несмотря на жесткие заявления и откровенное бряцание оружием. Как тут не вспомнить исторический мем о 101-м китайском предупреждении. Объективно Китай остается крупнейшим держателем американских трежерис, зависит от штатовского и европейского рынков сбыта. Его верхушка во многом повязана с американскими элитами. Но стране и лично Си Цзяньпину нанесено откровенное оскорбление. Китаю как бы высокомерно, чисто по-американски указали на его место в мировой политике, которое явно не соответствует потенциалу Поднебесной.

И страна с тысячелетней историей найдет чем ответить без прямого кровопролития, если, конечно, в Тайбэе действительно не решат провозгласить независимость от континентального Китая. Тут уж Пекину придется идти ва-банк.

Особый вопрос — влияние тайваньского броска Пелоси на наши отношения с «братьями на век». Понятно, что сейчас в классическом варианте мы с Пекином дружим против Америки. Притом что даже сознавая, что они следующие, в случае поражения России, осторожные китайцы поддерживают нас, скорее, на эмоциональном, а не экономическом или военно-техническом уровне.

Теперь все может начать меняться. Отказываясь от прямой военной конфронтации, Китай вполне способен перейти к тактике нанесения вреда Америке чужими руками. И в таком раскладе Россия — главный раздражитель для Штатов. Не сразу, но лед в налаживании тесного экономического сотрудничества, ослабляющего для нас пресс западных санкций, должен двинуться. Тайваньский анабасис Нэнси Пелоси позволил покончить со многими иллюзиями. Особенно с любимой китайской притчей о мудрой обезьяне, которая с холма наблюдала о схватке в долине двух тигров. Обезьян ныне косит особая оспа.