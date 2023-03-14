Немецкого генерала уволят из-за критики ВСУ Bild: генерала ФРГ уволят за слова о неспособности ВСУ противостоять российской армии

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение отправить в отставку генерала Вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна из-за его высказываний о том, что ВСУ не смогут эффективно противостоять российской армии на Украине, пишет Bild. Отмечается, что в интервью журналу Focus немецкий офицер подчеркнул, что военное руководство Украины проводит операции, которые не приносят ощутимых результатов. По информации издания, Цорна на посту сменит нынешний начальник территориального командования генерал-лейтенант Карстен Брейер.

В сентябре 2022 года в интервью журналу Focus Эберхард Цорн усомнился в том, что ВСУ смогут эффективно противостоять российским войскам. В частности, он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте, — сказано в публикации.

Цорн был назначен на должность генерального инспектора ВС ФРГ, когда Урсула фон дер Ляйен возглавляла оборонное ведомство Германии.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.