В ФРГ нащупали украинский след в деле о подрыве «Северных потоков» Spiegel: Германская разведка получила данные о причастности украинцев к подрыву «Северных потоков»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование, которое указывает на причастность украинских яхт к диверсии на «Северных потоках». По данным расследователей, метаданные электронного письма, с которого бронировалась яхта, причастная к подрыву на газопроводах, ведут к украинскому пользователю.

Сейчас следственные органы в ФРГ устанавливают, кто мог устроить взрывы: неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом немецкие расследователи считают «крайне маловероятным» сценарий, в котором диверсии были организованы российской стороной.

Также Der Spiegel пишет, что для подрыва «Северных потоков» было использовано легкое взрывчатое вещество октоген.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung утверждало в своем расследовании, что как минимум двое украинцев причастны к подрывам газопроводов. Согласно их версии, двое граждан Украины владеют туристическим агентством Feeria Lwowa из Польши. Именно эта компания арендовала судно «Андромеда», на котором подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к газопроводам. Журналисты полагают, что турфирма Feeria Lwowa — это подставная компания.