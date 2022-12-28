Немецкий журналист расстроился из-за состояния российской экономики Журналист Die Welt Штайнер сообщил об устойчивости экономики России в условиях санкций

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Российская экономика противостоит западным санкциям гораздо более успешно, чем это предполагалось изначально. Об этом заявил в статье для немецкого издания Die Welt журналист Эдуард Штайнер. Он отметил, что даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4%.

Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось, — написал Штайнер.

Журналист отметил, что в конце года россияне в очередной раз пускаются «во все тяжкие и идут на любые расходы», поскольку любят отмечать традиционные праздники, начинающиеся 31 декабря. Они не отказывают себе в новогодней ели, подарках, а с определенного времени и в посещении ресторанов. По словам Штайнера, эта картина абсолютно не вяжется с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе и «под яростно провозглашенными западными санкциями».

Он также напомнил, что в апреле текущего года МВФ прогнозировал падение российской экономики на 8,5% в годовом исчислении. Однако в октябре обновленный прогноз составил «совсем уж жалкие» 3,4%. Прогноз на следующий год, по словам журналиста, также не выглядит мрачным — 2,5%.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% к 2024 году. Однако для этого требуется значимая реализации проинфляционных рисков, о которых говорилось на совете директоров по итогам декабрьского заседания. В частности, добавил зампред Центробанка, есть сигналы о некотором дефиците трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Также сохраняются логистические ограничения и ограничения на импорт.

При этом экономист Александр Дудчак заявил, что 2023 году в России не произойдет серьезного подорожания товаров из-за инфляции. Он отметил, что в будущем году возможна ситуация, когда сокращение производства спровоцирует рост стоимости товаров, что усилит инфляционные процессы. Несмотря на это, эксперт убежден, что причин для паники нет, так как власти научились работать в сложных для экономики условиях.