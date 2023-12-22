Немецкий журналист рассказал, что скрывает Киев Журналист Bild Ронцхаймер: в Киеве скрывают реальную ситуацию на фронте

Официальные заявления Киева расходятся с реальным положением дел ВСУ на передовой, заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter (X). По его словам, он провел три дня на Украине, в течение которых встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и рядом других официальных лиц и военных.

Эти три дня продемонстрировали мне одну вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью, — поделился Ронцхаймер.

Журналист считает, что в военном конфликте время находится на стороне Вооруженных сил России. Он указал, что у Киева большие проблемы с боеприпасами, количеством военных. Как рассказал Ронцхаймер, украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева, чтобы это не сыграло на пользу Кремлю.

Ранее издание The New York Times писало, что российская армия перехватила инициативу на большей части боевых действий на Украине. По данным газеты, об этом свидетельствуют последние продвижения Вооруженных сил РФ в районе Авдеевки и рядом с Марьинкой, Артемовском и Купянском. В статье отмечается, что российские войска добиваются успехов в зоне специальной военной операции, пока правительство Украины переживает тяжелый период из-за блокировки пакетов военной и финансовой помощи со стороны Запада.