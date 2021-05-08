Немецкий журналист не захотел «спасать мир» из-за пельменей

https://static.news.ru/photo/747e2a3a-b0ec-11eb-a94e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, признался в форменном «лицемерии». В статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что очень любит простое и любимое многими россиянами блюдо — пельмени.

Мы спрашиваем себя, нормально ли для вегетарианца есть пельмени. <...> Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят, — написал Хинц.

Журналист также отметил, что его родители, родившиеся в СССР, не одобрили его решение стать вегетарианцем. По его словам, они считают, что это «какая-то болезнь». Однако Хинц признался, что не может устоять перед пельменями, которые готовит его мать.

Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? <...> Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук, — уточнил он.

Журналист заметил, что жители планеты вряд ли смогли бы полностью отказаться от мяса. Как минимум потому, что есть такое русское блюдо — пельмени.

Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, это большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях.