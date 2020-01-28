Немецкий журнал Der Spiegel разместил в одной из социальных сетей сообщение о том, что концлагерь Освенцим («Аушвиц») якобы освободила армия США. Данный пост сразу заметили немецкоязычные пользователи Интернета.
После этого журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», добавив, что считает критику в свой адрес «справедливым наказанием», сообщает RT.
Der Spiegel изменил сообщение, отметив, что освобождение концлагеря является заслугой Красной армии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима Советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста. Из документов следует, что в числе надзирателей лагерей были польские граждане. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер.