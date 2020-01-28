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Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал лицемерами европейских политиков, которые критикуют Белград за сотрудничество с Москвой и Пекином. По его словам, критики применяют двойные стандарты.

Так Вулин отреагировал на заявление депутата бундестага Гюнтера Крихбаума, который заявил, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнёра», сообщает телеканал PTC....