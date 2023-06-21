Немецкий телеканал опубликовал новые кадры поврежденных «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHuay/Global Look Pres

Немецкий телеканал RTL опубликовал кадры подводной съемки с места подрыва трубы «Северного потока — 2». Заснять локацию удалось с помощью подводных беспилотников. Точку, в которой произошла диверсия, журналисты визитировали в компании экспертов. Среди них был норвежец Тронд Ларсон, специализирующийся на подводных исследованиях со своей компанией Blueye, и эксперт датской разведслужбы Оливер Александер, который тщательно исследовал факты о двух взрывах. На кадрах видно, что трубопровод очень аккуратно располагается в воде с единственной трещиной посередине. Взрыв трубопровода, вероятно, не требовал больших усилий.

Понятно, что взрыв здесь, на «Северном потоке — 2», должен был быть намного меньше, чем на «Северном потоке — 1», — пояснил в репортаже журналист телеканала.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский привлек внимание Совбеза международной организации к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не продвигаются. При этом он назвал ложными утверждения о том, что России известно о ходе этих расследований.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года.