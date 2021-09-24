Немецкий телеканал объяснил показ экзитполов за два дня до выборов

Немецкий телеканал ARD объяснил появление в прямом эфире строки с «результатами exit poll» за два дня до выборов в бундестаг. Это был ошибочно запущенный тест, говорится в Twitter-аккаунте телеканала.

Во время передачи «Погоня» на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить, — объяснили в ARD.

На этой бегущей строке были следующие результаты. Лидировала Социал-демократическая партия Германии (22,7%), за ней шёл блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (22,1%). Также зрители узнали, что третье и четвёртое места заняли Свободная демократическая партия (13,2%) и «Альтернатива для Германии» (10%).

Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. Три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.

Выборы в ФРГ пройдут 26 сентября.