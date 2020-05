Немецкий студент пробрался в Австралийский музей ради селфи с динозаврами

В полиции штата Новый Южный Уэльс рассказали, что инцидент произошёл около часа ночи 10 мая. В здание молодой человек попал, взобравшись на строительные леса. В музее немец провёл около 40 минут.

#VIDEO Night at the Museum: A man is caught on CCTV walking through a closed Sydney, #Australia museum, snapping selfies with #dinosaur bones and wandering the halls in a late-night visit which has left local police searching for the intruder pic.twitter.com/hgEla7Kn1G