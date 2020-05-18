Немецкий студент пробрался в Австралийский музей ради селфи с динозаврами

https://static.news.ru/photo/e2060206-70a3-11ea-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/ Russian Look/Global Look Press

25-летний студент из Германии пробрался в расположенный в Сиднее старейший музей Австралии, чтобы сделать селфи с останками динозавров. Блуждающего по Австралийскому музею Пауля Куна засняли камеры видеонаблюдения.

В полиции штата Новый Южный Уэльс рассказали, что инцидент произошёл около часа ночи 10 мая. В здание молодой человек попал, взобравшись на строительные леса. В музее немец провёл около 40 минут.

#VIDEO Night at the Museum: A man is caught on CCTV walking through a closed Sydney, #Australia museum, snapping selfies with #dinosaur bones and wandering the halls in a late-night visit which has left local police searching for the intruder pic.twitter.com/hgEla7Kn1G — AFP news agency (@AFP) May 16, 2020

18 мая Кун, которому предъявлены обвинения в краже ковбойской шляпы и картины, появился на заседании суда. Австралийский музей с августа 2019 года закрыт для публики на реконструкцию на 12 месяцев, отмечает Sky News.

Ранее NEWS.ru писал, что в галерее 14th Factory в Лос-Анджелесе посетительница разбила скульптуры общей стоимостью 200 тысяч долларов во время попытки сделать селфи на фоне арт-объектов.