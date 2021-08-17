Немецкий политолог рассказал об извинениях Байдена перед Путиным

Немецким политикам раскрыли в Вашингтоне суть звонка американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину после того, как он назвал своего коллегу «убийцей». Об этом написал немецкий политолог Александр Рар в своём Telegram-канале.

По его словам, в тот же день Байден позвонил Путину и извинился за свои слова. Глава Белого дома предложил президенту России встретиться в Европе, что позже и произошло в Женеве.

Рар объяснил подобные действия Байдена. Он отметил, что в Вашингтоне победила та фракция советников, цель которых — не допустить создания прочного союза России и Китая, который мог бы значительно ослабить Запад. Эти люди требовали проводить по отношению к Кремлю более мягкую политику.

Говорят, что Байден после этого пошёл на примирение с Путиным, стал менее задиристым, решил не мешать «Северному потоку — 2», — отметил Рар.

В марте 2021 года Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова американского лидера «очень плохими». Он добавил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было.