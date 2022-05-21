В Германии назвали виновника конфликта на Украине Немецкий политик Лафонтен: США развязали конфликт на Украине, игнорируя интересы России

Фото Минобороны РФ

Ситуация на Украине возникла из-за нежелания США и НАТО прислушиваться к интересам безопасности России, заявил в интервью изданию Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен. Политик сравнил Украину с Кубой. По его словам, США никогда не допустили бы вступление островного государства в союз с Россией. Также он считает, что немецкое руководство «стреляет себе в ногу», вводя новые антироссийские санкции.

Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе, — сказал Лафонтен.

Представитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что время для переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России ещё не пришло. Он отметил, что Вашингтон пока не видит со стороны Москвы «признаков готовности вести конструктивный диалог».

В январе Москва вела переговоры с США, НАТО и Евросоюзом по гарантиям безопасности. Ключевым требованием России было нерасширение Альянса на восток, в частности отказ от присоединения Украины к военно-политическому блоку.

1 февраля глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что принципиальные озабоченности Москвы были проигнорированы.