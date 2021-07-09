Немецкий политик призвал к заморозке «Северного потока — 2»

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер призвал коллег по партии относиться более критично по отношению к «Северному потоку — 2» и возможному мораторию на его строительство. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Политик считает, что строящийся газопровод не является экономическим проектом и его запуск следует заморозить. При необходимости его строительство можно будет продолжить позже.

«Северный поток — 2» преимущественно является геополитическим проектом. Россия хочет исключить Украину из газового транзита, — отмечает Кизеветтер.

Эксперты отмечают, что останавливать строительство трубопровода уже поздно, так как он находится на стадии, близкой к запуску. При его возможной блокировке возникает необходимость выплачивать миллиардные компенсации. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечает важность запуска газопровода, как и председатель ХДС Армин Лашет.

Ранее политолог объяснил, зачем на Украине вспоминают о «Северном потоке — 2». Заявления украинских властей по поводу проекта газопровода рассчитаны на получение компенсации за потерянные доходы от транспортировки газа по украинской трубе.