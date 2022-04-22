Немецкий оппозиционер отчитал Шольца за слабую военную поддержку Украины

Глава немецкой оппозиции Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за недостаточную военную помощь Украине. В интервью журналистам газеты Bild он подчеркнул, что Шольц «бросает дымовые шашки», вместо того, чтобы встать на защиту европейских стран. Мерц опасается того, что Вооружённые силы России могут «выйти за пределы Украины». В связи с этим, по его мнению, Германии необходимо занять «смелую и энергичную» позицию, касаемо военной спецоперации.

Канцлер бросает одну дымовую шашку за другой. Он скрывает, он молчит, он говорит только половину правды. Критика за границей растёт, и Германия всё больше изолируется. Если мы сейчас не займём смелую и энергичную позицию против президента России Владимира Путина, есть риск, что его войска выйдут за пределы Украины, — заявил Мерц.

Он считает, что Германия может обеспечить себе безопасность путём поставок тяжёлого вооружения на территорию Украины. Отказ от предоставления Зеленскому танков может повлиять на потерю доверия к Шольцу со стороны национальной и международной общественности.

Олаф Шольц не воспринимается как человек, обладающий сильным и стратегическим мышлением. Он всё колеблется и колеблется, — посчитал Мерц.

Ранее сообщалось, что 52% жителей Германии недовольны действиями канцлера Олафа Шольца, касательно украинского вопроса, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведённого институтом INSA. В опросе приняли участие 1002 человека.

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц, прямой конкурент Шольца, заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния Германии оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал Шольца признаться в этом.