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Украинцы с 1 марта могут выезжать на территорию России только по загранпаспорту. Решение об отмене безвизового режима Киев принял ещё в декабре прошлого года.

Причиной отмены украинские власти назвали «существующую угрозу национальной безопасности в условиях вооружённой агрессии против Украины». Премьер-министр Алексей Гончарук тогда заверил, что новые правила сократят время прохождения погранконтроля. Также власти мотивировали...