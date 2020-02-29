Аннегрет Крамп-Карренбауэр Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

США и Евросоюз должны усилить давление на президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада. Это требуется, чтобы остановить войну в Арабской республике.

Такое заявление в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сделала глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Чиновник считает, что войну можно прекратить путём политического диалога. Ситуацию в Сирии Крамп-Карренбауэр назвала ужасной с гуманитарной точки зрения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили кризис в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемые обеими странами правительственные войска вступили в прямую конфронтацию с армией Турции. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договорённостей.

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