США и Евросоюз должны усилить давление на президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада. Это требуется, чтобы остановить войну в Арабской республике.
Такое заявление в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Чиновник считает, что войну можно прекратить путём политического диалога. Ситуацию в Сирии Крамп-Карренбауэр назвала ужасной с гуманитарной точки зрения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили кризис в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемые обеими странами правительственные войска вступили в прямую конфронтацию с армией Турции. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договорённостей.
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