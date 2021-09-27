Немецкие «Зелёные» рассказали, с кем будут вести переговоры по коалиции

В немецкой партии «Зелёные» расставили приоритеты в переговорах с политическими силами по формированию коалиции. Первыми будут социал-демократы, поскольку они выиграли выборы в бундестаг. Об этом журналистам заявил сопредседатель партии Роберт Хабек.

Социал-демократическая партия (СДПГ) заняла первое место, поэтому логично, что переговоры будут вначале проводиться с ней, — цитирует Хабека агентство «Интерфакс».

Политик отметил, что с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) переговоры также планируются, но после СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на преемственность в отношениях между Россией и Германией. Он отметил роль ФРГ как крупного торгово-экономического и инвестиционного партнёра РФ.

Выборы в немецкий парламент прошли 26 сентября. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла с 25,7% голосов избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил только 24,1% голосов. У «Зелёных» 14,8% голосов, у Свободной демократической партии — 11,5%, ещё 10,3% голосов получила партия «Альтернатива для Германии».