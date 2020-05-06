Немецкие врачи предупредили о второй и третьей волне коронавируса

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Немецкие медики предупредили, что мир ожидает вторая и, скорее, всего, третья волна пандемии коронавируса. Она не закончится до тех пор, пока инфекцией не переболеют 70% населения планеты.

Прогноз озвучил глава Института вирусологии имени Коха Лотар Вилер.

Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна. Я исхожу из того — и это подтверждают эксперты, — что будут вторая и третья волны распространения инфекции, — цитирует учёного Deutsche Welle.

Лотар заверил, что система здравоохранения в Германии хорошо подготовлена к возможным новым вспышкам, врачи знают, как лечить пациентов. И на помощь в дальнейшем поступят новые терапевтические средства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.