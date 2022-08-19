Немецкие ремесленники обругали Шольца и потребовали снять санкции с России

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Союз ремесленников Германии обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и потребовали снять все санкции с России. В своём письме они указали, что подавляющее большинство немцев не готовы отказаться от привычного уровня жизни ради Украины. Ремесленники указали в письме главе Германии, что это не их конфликт, пишет издание Focus.

Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это тоже не наш конфликт! — возмутились немецкие ремесленники.

Помимо требования отменить российские санкции, они также высказались за немедленное начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Новая программа правительства Великобритании «Дома для Украины», которая призвана помочь британцам с компенсациями за размещение беженцев, не работает, написало ранее издание The Independent. Отмечается, что выплат недостаточно в рамках финансового кризиса в стране. Речь идёт о выплатах в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, которые принимают украинских беженцев. Автор статьи напомнил, что по действующей программе в Британию прибыли около 79 тысяч беженцев.