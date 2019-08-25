Участвующие в наблюдении за выборами президента Абхазии представители Германии считают, что голосование проходит свободно и демократично. От ФРГ за процедурой смотрят трое немецких депутатов, а также представитель австрийской неправительственной организации.
Они проинспектировали 10 участков в шести избирательных округах.
Каких-либо ошибок или нарушений мы не выявили. На избирателей не оказывалось давления. Благодаря штампам в паспорте невозможно было проголосовать два раза. Мы беседовали с наблюдатели от кандидатов, и они тоже не отметили нарушений, — заявил на брифинге депутат Бундестага Штефан Койтер.
В президентской гонке участвуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Рауль Хаджимба. Выборы будут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Победителем станет кандидат, который получит более половины голосов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране. Хаджимба, в свою очередь, заявил, что совместные с Россией проекты помогают республике экономически развиваться, писал News.ru.