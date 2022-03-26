Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном росте цен на продукты

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном росте цен на продукты, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации. По информации издания, причина скачка цен — огромный рост затрат на всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики.

Сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка, столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики, — говорится в статье.

В связи с этим немецкие фермеры призвали федеральное правительство и ЕС принять «краткосрочные и долгосрочные меры» по стабилизации ситуации.

По данным немецкого журнала Focus, в ФРГ на некоторые категории продуктов рост цен составил 100%. В среднем предметы первой необходимости возросли в цене на 10%. Так, цена на минеральную воду, кофе, туалетную бумагу выросла более чем на 10%. Молочные продукты продемонстрировали рост до 5%. Все рекорды побило подсолнечное масло — цена на него возросла до 100%.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».