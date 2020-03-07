https://static.news.ru/photo/71f69d4c-607a-11ea-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Северный поток – 2/Nord Stream 2/vk.com

Немецкое общество защиты окружающей среды решило добиться остановки «Северного потока — 2», чтобы провести повторную проверку проекта с точки зрения экологической безопасности. Об этом сообщило издание WirtschaftsWoche.

Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода, — цитирует издание главу общества защиты окружающей среды Сашу Мюллера-Креннера.

По его мнению, нужно выяснить, в каких условиях добывают газ в России и проверить, как он воздействует на климат планеты. Экологи также ссылаются на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, чей юрист Корнелия Цим утверждает, что выбросы метана при добыче газа в России и Европе выше, чем было указано исполнителями проекта.

В Nord Stream 2 AG в ответ на эти претензии напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран по итогам обширной проверки его экологической безопасности. Кроме того, оно ведётся в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.

Как ранее писал NEWS.ru, директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель заявил, что варианты достройки «Северного потока — 2» постоянно обсуждаются, однако конкретных решений пока нет.