Немецкие бизнесмены призвали кабмин прекратить конфликт с Россией

Бизнесмены из Германии обратились к правительству страны с призывом прекратить конфликт с Россией и наладить с ней отношения. По их словам, длительные политические конфликты с РФ и Белоруссией, а также внутренние разногласия с Венгрией и Польшей негативно сказываются на экономике страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Восточного комитета немецкой экономики.

Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Белоруссией, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией, — заявили предприниматели.

В ассоциации считают, что многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам безопасности, экологии или экономики.

По словам предпринимателей, Германия может открыть позитивную повестку с российской стороной при тесном климатическом партнёрстве, а также сотрудничестве в сфере цифровизации и обеспечения квалифицированными рабочими.

Ранее стало известно, что ФРГ поможет развитию туризма в России. Особое внимание следует уделить экологической повестке, а также открытости туристической отрасли для представителей бизнеса. Отмечается, что развитие эко- и биотуризма позволит не только восстановить туристический бизнес, но и вывести его на более качественный уровень.