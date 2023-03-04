В Сети оценили разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии Пользователи Twitter объяснили разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии влиянием России

Фото: МИД РФ

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индию

Немецкая редакция телеканала RT опубликовала для сравнения кадры приема двух представителей министерств иностранных дел в Индии — представителя ФРГ Анналену Бербок и представителя России Сергея Лаврова, что вызвало ироничную реакция со стороны пользователей Twitter. Оба дипломата прибыли в Дели для участия в форуме G20.

На опубликованных кадрах видно, что встреча Лаврова проходила более организованно. До выхода главы МИД РФ у трапа уже стояли представители организаторов из Индии, а встреча Бербок была более неформальной. Из самолета она вовсе спустила в одиночку и только чуть позже к ней навстречу выбежали организаторы.

Весьма дружелюбно. Специально для Бербок надоедливые церемонии свели лишь к самому необходимому, а до отеля просто заказали такси, — пошутил пользователь @GSachlichkeit. Ее вообще забрали из аэропорта? — сыронизировал @PoebelWatch.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 принес представителям Индии извинения за поведение западных делегаций, заявив, что они превратили работу «двадцатки» в балаган. По его словам западные страны намерены переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны, прежде всего на Россию.