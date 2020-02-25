https://static.news.ru/photo/981a1e4e-581a-11ea-b74d-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Наоми Зайбт, 19-летняя блогерша из Германии, в конце февраля должна принять участие в Консервативной конференции по политическим действиям в США (САРС). Там вместе с ней выступят Дональд Трамп, его дочь Иванка и члены администрации президента США.

Зайбт на родине уже прозвали «Анти-Гретой»: девушка отрицает последствия глобального потепления и критикует борющееся с ним движение Fridays For Future, которое возникло благодаря экоактивистке из Швеции Грете Тунберг, сообщает Tjournal.ru.

Аналитики отмечают, что немку продвигает аналитический центр Heartland, который уже много лет занимается дискредитацией открытий в области климатических изменений. По данным журналистов, у Heartland есть союзники в администрации президента США.

Юная блондинка, несущая противоположные Тунберг идеи, согласна, что выбросы углекислого газа влияют на климат, но утверждает, что экоактивисты преувеличивают существующие проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ставшая знаменитой в 2019 году экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала репостом в социальной сети жителей Красноярска, которые протестуют против режима «чёрного неба». Граждане вышли на пикет против загрязнения окружающей среды в пятницу, 21 февраля. Тунберг репостнула посты жителей Красноярска на своей странице в Twitter.