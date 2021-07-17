Немец сравнил развитие Берлина и Москвы

Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина. Он подчеркнул, что столица России меняется быстрее и лучше немецкой.

Шульц поделился личными впечатлениями от пароходной прогулки по Москве-реке. На борту он услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting.

Берлин оказался где-то в хвосте, и, несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм, отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему, — пояснил автор.

Он добавил, что Москва похорошела после того, как город возглавил Сергей Собянин. Одним из достижений российской столицы немец считает создание Московского центрального кольца (МЦК) с новыми поездами.

По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. <...> Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу, — отметил Шульц.

Также он назвал создание парка «Зарядье» олицетворением изменений, произошедших в Москве за последние годы.

Ранее стало известно, что российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал парящий мост в московском парке «Зарядье», назвав его убогим сооружением. Он выразил недоумение, почему многим москвичам и туристам нравится эта конструкция. Лоза отметил, что не понимает восторгов людей от панорамного вида с моста, ведь он не выше других мостов через Москву-реку.