Немец обратился в полицию РФ с просьбой найти российскую мошенницу

Гражданин Германии обратился в правоохранительные органы Москвы с просьбой найти девушку, с которой он был в отношениях на расстоянии больше года. На протяжении их романа мужчина перечислял возлюбленной денежные средства, но потом девушка резко пропала, сообщает Telegram-канал 112.

Немец Рольф Клингор познакомился с россиянкой Альбиной Леоновой в Сети. Через некоторое время пара решила соединить свои отношения брачными узами и гражданин Германии начал оказывать девушке серьёзную материальную поддержку. Сообщается, что за период их знакомства, Клингор перевёл ей более 200 тысяч евро.

Спустя год онлайн-общения мужчине написал некий врач и сообщил страшную новость: девушка погибла в серьёзном ДТП. Через год после этой новости у мужчины стали возникать сомнения и он принял решение обратиться в российскую полицию.

Сексолог Ирина Айриянц в разговоре с NEWS.ru рассказала, как распознать мошенников при знакомстве на специализированных сайтах или в приложениях, в том числе в Tinder. По её словам, существует определённый типаж жертв, которые «попадаются на удочку» злоумышленникам.

Ранее стало известно, что жительница Читы продала 16 людям несуществующие дома с участками в селе Верх-Чита и строительный домокомплект свыше чем за 7,5 млн рублей. Суд приговорил женщину к трём годам колонии общего режима за мошенничество.