«Немцы злы на нас»: в ФРГ стали чаще бить и унижать беженцев из Украины Оскорбления, избиения, порча автомобилей — на востоке Германии за год набралось почти полторы тысячи правонарушений в отношении украинцев

Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

В Германии, особенно на востоке страны, участились проявления украинофобии. Об этом сообщила региональная телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию земли Саксония, а также на жалобы самих беженцев с Украины. Они сталкиваются с угрозами, оскорблениями, побоями, порчей имущества. В основном — со стороны коренных жителей. За минувший год правоохранители региона зафиксировали почти полторы тысячи уголовных правонарушения — и это только те случаи, которые стали предметом разбирательств. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

«Здесь нам не рады»

Я чувствую, что многие немцы злы на нас, — признала украинка Ирина Ф.-К., живущая в городке Майсен, в беседе с репортером MDR-Саксония. Женщина привела в пример ссору, которую, по ее словам, затеял пожилой немец на парковке.

Он стал возмущаться, почему я езжу «на такой дорогой машине», говорил, что я должна отправить деньги в Украину и убираться отсюда, — рассказала Ирина.

Беженка с Украины Алина К. с восьмилетней дочкой вообще столкнулись с вооруженной атакой — в больнице живописного средневекового города Радебойль «их спасли после огнестрельных ранений». Женщина говорит, что не раз сталкивалась с оскорблениями, а ее автомобиль бывал поврежден.

Фото: IMAGO/Andr Lenthe Fotografie/Global Look Press Полиция вступается за беженцев, в том числе украинских. В Саксонии за год рассмотрено 1402 уголовных дела

Как нападают на украинцев

С января 2022-го по 24 февраля 2023 года Государственное управление уголовной полиции Саксонии (LKA) зарегистрировало в общей сложности 1402 преступления, жертвами которых стали беженцы из Украины, отмечает MDR. Среди них:

311 случаев телесных повреждений, больше всего жалоб поступило в полицейские отделения Лейпцига (100) и Дрездена (84), из них 89 случаев признаны «особо опасными» (в Лейпциге и Хемнице)

242 случаев краж, из них 127 — особо тяжких

68 инцидентов с угрозами, чаще всего в Дрездене (24) и Лейпциге (20)

59 случаев материального ущерба автомобилям с украинскими номерами, чаще всего в Дрездене (16) и Хемнице (13). Шины также неоднократно прокалывались в Майсене и в Бишофсверде

47 инцидентов с оскорблениями, чаще всего в Лейпциге (19 ) и Дрездене (13). К примеру, во время демонстраций в Лейпциге украинкам и их сторонникам «приходилось выслушивать некоторые грубые оскорбления».

Дошло до того, что премьер-министр Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер (однопартиец Ангелы Меркель, которая в свое время открыла двери в Германию сирийским беженцам) назвал такие эксцессы «невозможными и неприемлемыми».

Фото: atrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press Атаки на украинских беженцев совершают как коренные местные, так и мигранты. И даже сами украинцы

Кто виноват?

Как рассказал представитель LKA Том Бернхардт, к концу февраля 2023 года были выявлены подозреваемые по 680 делам, связанным с атакамина украинцев. Примечателен расклад по национальности и гражданству:

213 подозреваемых — коренные немцы

17 подозреваемых — с двойным гражданством

383 подозреваемых — мигранты с гражданством третьих стран.

Примечательно, что 228 человек среди последних и вовсе имеют украинское гражданство. Многие нападали на беженцев не один раз.

К началу марта мы установили в общей сложности семь подозреваемых в отношении порчи автомобилей. В деле фигурируют двое немцев и пять подозреваемых не из Германии, — сообщил господин Бернхардт.

Преступлений стало больше

Предварительная картина полицейской статистики показывает, что с февраля 2022 года в Саксонии в целом стало больше преступлений и нападений на выходцев Украины.

Так, в январе 2022 года LKA насчитала в общей сложности 23 уголовных преступления, совершенных в отношении украинцев в Саксонии. Год спустя, в январе 2023-го, это число увеличилось в пять раз — до 118 расследований. По состоянию на февраль 2022 года было зарегистрировано 28 уголовных преступлений. К 24 февраля 2023 года их было 68.

Изменился ли характер преступлений в отношении украинцев в Саксонии с начала военного конфликта, «сказать невозможно».

Оскорбления в адрес украинских женщин, беспорядки на демонстрациях, поцарапанные автомобили — все это постоянно повторяется. Однако в летние месяцы многие пострадавшие вообще не обращались в полицию — они боялись, что все станет для них только хуже, — признал управляющий директор ассоциации «Многонациональный Майсен» Серен Скаликс.

Что не так с Саксонией?

Эксперты отмечают, что в землях бывшей ГДР все в принципе обстоит непросто с принятием мигрантов. Столкновения с приезжими здесь не редкость еще с 2015 года, когда на Германию обрушился первый миграционный кризис — он был признан крупнейшим в Европе после окончания Второй мировой войны. Спасаясь от гражданской войны в Сирии, в Европу хлынули сотни тысяч беженцев, в том числе нелегальных. Среди них были не только сирийцы, но также иракцы, афганцы, выходцы из Африки, которые воспользовались гостеприимством канцлера Меркель. Однако на востоке Германии, который до сих пор считается менее благополучным по сравнению с западными регионами, многие были не в восторге от наплыва гостей.

Фото: Tim Lüddemann/dpa/Global Look Press Беспорядки в Хемнице вспыхнули в 2018 году после смертельной драки с участием мигрантов

Именно саксонский Хемниц в 2018 году прогремел на всю Германию и Европу, когда в ночной драке после празднования дня города был зарезан немец с кубинскими корнями. В убийстве заподозрили других мигрантов — иракца и сирийца. После этого Хемниц охватила волна протестов, которые вылились в беспорядки. На улицы выходили не только мирные бюргеры, требовавшие от иностранцев соблюдения законов, но и активисты праворадикальных группировок. Теперь, судя по полицейской статистике, украинские беженцы не всегда чувствуют себя здесь уютно.

Есть ли в криминальной хронике столкновения между русскими и украинцами на территории ФРГ, не известно — статистика об этом умалчивает.

Русско-украинская инициатива против расизма

К слову, недавно портал Deutsche Welle (немецкое издание, включенное минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иноагента) рассказал о совместной инициативе российских эмигрантов, давно живущих в Германии, и беженцев с Украины под названием «Диалоги против расизма». Его инициировал Союз русскоязычных родителей Германии со штаб-квартирой в Кельне. К проекту, рассчитанному на три года, привлекут местных мультипликаторов, которые будут снимать ролики, разъясняющие пагубность межнациональной розни.

Беженцы из Украины стали нашими соседями и друзьями в Германии, и мы хотим поддержать их в получении доступа к демократической культуре, чтобы они могли формулировать и предлагать свои собственные идеи и концепции при самоорганизации, — рассказал в интервью DW один из координаторов проекта Юрий Кротов.

А обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер признала, что «расизм и дискриминация остаются серьезной глобальной и общегерманской проблемой».