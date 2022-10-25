Немцы усомнились в воздушной тревоге на Украине во время визита Штайнмайера Зрители Tagesschau усомнились в правдивости воздушной тревоги на Украине во время визита президента Штайнмайера

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Зрители немецкого телеканала Tagesschau назвали подозрительной объявленную во время визита на Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера воздушную тревогу. Многие под соответствующим постом официальной страницы издания в Twitter написали, что в этом событии слишком много подозрительных совпадений. Некоторые прямо обвинили Киев в попытке произвести впечатление на немецкого политика.

Будь я украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора, — написал один из пользователей.

Немцев возмутило то, что каждый раз, когда в страну приезжают видные деятели Запада, срабатывает воздушная тревога.

Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога, — возмутился другой пользователь.

Граждане Германии не усомнились, что после таких впечатлений немецкое правительство заговорит о выделении дополнительных средств Киеву.

Ранее читатели немецкого издания FAZ раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что требовать переговоры с Россией «наивно» и что европейские страны должны выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой». Пользователи призвали главу ведомства отправиться на фронт.