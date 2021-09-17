Немцы рассказали, когда изменится их отношение к «Северному потоку — 2»

Представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что отношение Германии к газопроводу «Северный поток — 2» может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные». Он отметил, что возникнут проблемы с поставками после пересмотра соглашений. Об этом сообщают «Известия».

Если к власти придёт партия «Зелёных», возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений, — рассказал Ункауф.

При этом он добавил, что даже если партия не победит на выборах, то ситуация всё равно изменится. Причиной этому, по мнению Ункауфа, станет формирование нового правительства, которое начнётся с пересмотра энергетической политики Германии. Он уточнил, что она должна отвечать трём критериям: быть экономически выгодной, безопасной и экологичной.

Ранее стало известно, что пять британских энергетических компаний закрылись с начала августа и ещё 40 могут разориться в ближайшем месяце из-за крайне высоких цен на газ в Европе. К газовым сетям подключены 22 млн домохозяйств в Великобритании: 38% горючего идёт на отопление, а ещё 29% используется в качестве электроэнергии.

Почти две трети из этих домохозяйств защищены от повышения цены на газ, так как обслуживающие их компании могут расходовать резервы из подземных газовых хранилищ (ПГХ), накопленные ранее.