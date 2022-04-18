Немцев предупредили о сокращении объёмов жилищного строительства

Строительные ассоциации ФРГ предупредили о существенном сокращении объёмов жилищного строительства в 2023 году на фоне событий на Украине и продолжающейся пандемии. О значительных спадах, в частности, заявил глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер в интервью агентству DPA.

Будут спады, причём очень значительные, — сказал он.

При этом он указал, что нехватка материалов и рост себестоимости делают затраты на возведение домов непредсказуемыми как для подрядчиков, так и для строительных компаний. Это подтверждают практически все представители отрасли.

86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний в Северной Германии в настоящее время оценивают перспективы нового строительства как плохие или очень плохие, — заявил представитель строительного объединения Северной Германии (VNW).

Также недавно Главная ассоциаций строительной промышленности страны опубликовала опрос. Согласно его данным, 90% компаний жаловались на рост цен, ещё 80% заявили о проблемах, возникающих у них в ходе работ с поставщиками.

Ранее представители крупнейшего химического концерна Европы BASF рассказали, что в Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. В пресс-службе компании заявили, что до 40% импорта природного газа в Европе и до 50% импорта газа в Германии приходится на Россию. В концерне российское топливо назвали «незаменимым». Там отметили, что если Германии всё же придётся отказаться от российского газа, властям придётся резко сократить общее потребление и производство.