Немцев предупредили о дальнейшем дефиците подсолнечного масла

Представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid) заявил, что немцев может ожидать дефицит подсолнечного масла. Он связывает это с тем, что его основным поставщиком была Украина, передаёт ТАСС.

Украина является самым важным поставщиком подсолнечного масла в мире, — отметил представитель Ovid.

В Германии считают, что ситуация не улучшится в обозримом будущем. Кроме того, эксперты уже зафиксировали резкий рост цен на подсолнечное масло.

Отсутствие этого продукта также создаёт трудности для производителей продуктов питания. Дело касается упаковок, которые должны содержать достоверную информацию о составе. Как правило, их заказывают заранее и большой партией. Внести быстрые корректировки не получится, а значит, начнутся сбои.

Ранее швейцарский телеканал SRF со ссылкой на представителей промышленности заявил, что Германию ждёт дефицит во всех сферах экономики. Причиной таких событий может стать отказ от российского газа, который приведёт к тяжёлым последствиям.