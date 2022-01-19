Немцев обвинили в «странной русофилии»

Журналист Андреас Клут обвинил немцев в том, что они проявляют «странную русофилию», которая делает их ненадёжными партнёрами для Запада в случае военного конфликта между Россией и Украиной. По его словам, западных союзников «раздражают» привычка Берлина «уклоняться от ответственности» и «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом, — заявил Клут.

Он также обвинил Германию в том, что она слишком часто идёт на уступки Москве, несмотря на опасения партнёров. Журналист выразил своё недовольство тем, что правительство страны согласилось построить «Северный поток — 2». По его мнению, Берлин должен отказаться от этого проекта.

Ранее председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер обратился к правительству с призывом начать ревизию отношений с Россией. Он также порекомендовал кабмину не забывать добиваться извинений, компенсаций и соблюдения договоров от Москвы.