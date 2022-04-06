Немцам рассказали о тяжёлых последствиях отказа от российского газа

Немцам рассказали о тяжёлых последствиях отказа от российского газаSRF: отказ от газа из РФ обернётся для Германии дефицитом во всём
Дефицит во всех сферах жизни ожидает Германию после отказа от российского газа. Экономика страны пойдёт ко дну, если от ресурсов отказаться сейчас, рассказал швейцарский телеканал SRF со ссылкой на представителей промышленности, сообщает РИА Новости.
Остановка работы химического гиганта BASF,
Телеканал предупредил, что дефицит внезапно появится везде, из-за чего под угрозой окажется благосостояние немцев.
Ранее стало известно, что министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил: страна столкнулась с «новой бедностью», причиной которой стал рост цен на энергоресурсы. По его словам, некоторых немцев уже не нужно просить экономить энергию, такие люди уже сейчас уверены, что «тратят лишние киловатты».