«Некритичные силы»: военэксперт о словах Пригожина о численности войск ВСУ Военэксперт Матвийчук: озвученные Пригожиным цифры в 200-400 тысяч солдат ВСУ не критичны для РФ

Фото: Министерства обороны Украины

Слова предпринимателя Евгения Пригожина о том, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют от 200 до 400 тысяч солдат, могут соответствовать действительности, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, военное руководство страны знает о численности бойцов ВСУ, однако эти цифры не являются критическими. Он подчеркнул, что Россия превосходит Украину по количеству военной техники, и это решающий показатель.

Пригожин заявил про численность тех сил, с которыми уже ведутся боестолкновения. Это некритичные силы, мы с ними сражаемся, мы о них знаем. Пока абсолютного превосходства ни одна из сторон не имеет, за исключением того, что мы имеем абсолютное превосходство в танках, авиации и артиллерии, — сказал Матвийчук.

Ранее Пригожин заявил, что украинские войска имеют от 200 до 400 тысяч личного состава. По его мнению, не нужно недооценивать силы противника. Он также отметил, что в перспективе России необходимо закрывать границы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также призвал более тщательно следить за пресечением деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.