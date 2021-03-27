Некоторые равнее: кто ставит палки в колёса российской вакцине

Вакцинация от коронавируса в мире стартовала ещё в прошлом году, но жители бедных стран рискуют так и не привиться к концу 2021-го. Причина в том, что развитые государства успели первыми заключить сделки с компаниями — производителями вакцин и предложили за них больше денег. По данным ООН, 75% распределённых в мире препаратов приходится всего на десять стран, в то время как 130 государств пока не получили ни одной дозы. Не желая продавать спасительные прививки бедным странам, ЕС, США и Великобритания к тому же ведут информационную кампанию против их конкурентов — российских и китайских разработок. NEWS.ru разобрался, как сегодня происходит распределение вакцин в мире.
В очередь или только спросить?
Сделки на поставки вакцин начали заключаться ещё на ранних стадиях разработок. Во многом процесс был похож на ставки в казино: государства подписывали контракты с разработчиками препаратов, ещё не зная, будут ли они эффективны. Законы рынка в этом вопросе работали с удвоенной силой, несмотря на гуманитарный характер вопроса. Те, кто успел подписать контракт раньше, и готовые дозы препарата получали быстрее. Так, по крайней мере, утверждают производители самых популярных в мире вакцин: англо-шведский концерн AstraZeneca, американо-немецкое партнёрство Pfizer/BioNTech, американская Moderna и бельгийская компания Janssen, принадлежащая американской Johnson & Johnson.
На деле же то, по какой логике компании распределяют вакцины, отследить сложно, так как они не раскрывают информацию о заключённых сделках. Это касается и цены препарата: судить о ней можно только по отрывочным данным и утечкам. И всё указывает на то, что как только производители поняли, что у них на руках более-менее эффективное средство, процесс превратился из казино в аукцион.
Так, Израиль смог встать в самое начало очереди на вакцину Pfizer и привить уже более половины взрослого населения, потому что оказался
Проблемы с AstraZeneca
Вакцины Pfizer и Moderna можно считать препаратами класса люкс. Из-за высокой цены возможности их поставок даже не обсуждаются с бедными странами. Взамен производители при активной информационной поддержке европейских политиков предлагают развивающимся государствам разработку AstraZeneca. Но к её эффективности и безопасности есть вопросы. По данным компании, этот препарат
Кроме того, прививочная кампания AstraZeneca была остановлена в нескольких странах в марте из-за подозрений, что препарат вызывает тромбы в сосудах. Европейское агентство лекарственных средств в итоге заявило, что «преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможный риск развития тромбов», и рекомендовало продолжить её использование. Но репутация прививки была безнадёжно подорвана: европейцы, среди которых и без того распространён вакцинный скептицизм,
В AstraZeneca утверждают, что не получают прибыли от производства своей вакцины, однако данные ЮНИСЕФ говорят об обратном. Европейцам компания
Вакцинная дипломатия
Но вместо того чтобы разобраться в непрозрачных схемах поставки и признать сниженную эффективность AstraZeneca, европейские государства и США предпочитают бороться с её конкурентами — китайскими и российскими вакцинами.
На днях глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
После того как результаты третьей фазы испытаний российской разработки были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet, европейские и американские политики перестали публично сомневаться в её эффективности, но начали представлять её как средство политического давления Кремля. В частности, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что «Спутник V» — это «гибридное оружие Кремля», не согласившись с решением премьер-министра своей страны Игора Матовича закупить партию этой вакцины.
Великобритания, США и Израиль тоже могут похвастаться, что уже поставили спасительный укол значительной части населения. Поэтому для них вакцины теперь становятся таким же инструментом распространения политического влияния, в использовании которого они обвиняют Кремль.
Так, Израиль
Издание Politico