Некоторые равнее: кто ставит палки в колёса российской вакцине

Вакцинация от коронавируса в мире стартовала ещё в прошлом году, но жители бедных стран рискуют так и не привиться к концу 2021-го. Причина в том, что развитые государства успели первыми заключить сделки с компаниями — производителями вакцин и предложили за них больше денег. По данным ООН, 75% распределённых в мире препаратов приходится всего на десять стран, в то время как 130 государств пока не получили ни одной дозы. Не желая продавать спасительные прививки бедным странам, ЕС, США и Великобритания к тому же ведут информационную кампанию против их конкурентов — российских и китайских разработок. NEWS.ru разобрался, как сегодня происходит распределение вакцин в мире.

В очередь или только спросить?

Сделки на поставки вакцин начали заключаться ещё на ранних стадиях разработок. Во многом процесс был похож на ставки в казино: государства подписывали контракты с разработчиками препаратов, ещё не зная, будут ли они эффективны. Законы рынка в этом вопросе работали с удвоенной силой, несмотря на гуманитарный характер вопроса. Те, кто успел подписать контракт раньше, и готовые дозы препарата получали быстрее. Так, по крайней мере, утверждают производители самых популярных в мире вакцин: англо-шведский концерн AstraZeneca, американо-немецкое партнёрство Pfizer/BioNTech, американская Moderna и бельгийская компания Janssen, принадлежащая американской Johnson & Johnson.

На деле же то, по какой логике компании распределяют вакцины, отследить сложно, так как они не раскрывают информацию о заключённых сделках. Это касается и цены препарата: судить о ней можно только по отрывочным данным и утечкам. И всё указывает на то, что как только производители поняли, что у них на руках более-менее эффективное средство, процесс превратился из казино в аукцион.

Так, Израиль смог встать в самое начало очереди на вакцину Pfizer и привить уже более половины взрослого населения, потому что оказался готов заплатить за неё по $23,5 или, согласно другим данным, даже больше. При этом США получают этот препарат по цене $19,5 за флакон, а ЕС — по $14,7 . Правда, за выгодную цену Евросоюзу пришлось расплатиться задержками в поставках. Миллионы доз, произведённых на заводе Pfizer в Бельгии, до последнего времени вывозились с территории ЕС в страны, подписавшие контракт раньше или предложившие за них больше.

Проблемы с AstraZeneca

Вакцины Pfizer и Moderna можно считать препаратами класса люкс. Из-за высокой цены возможности их поставок даже не обсуждаются с бедными странами. Взамен производители при активной информационной поддержке европейских политиков предлагают развивающимся государствам разработку AstraZeneca. Но к её эффективности и безопасности есть вопросы. По данным компании, этот препарат работает в 76% случаев , что гораздо ниже более чем 90-процентной эффективности Pfizer, Moderna и «Спутника V».

Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Кроме того, прививочная кампания AstraZeneca была остановлена в нескольких странах в марте из-за подозрений, что препарат вызывает тромбы в сосудах. Европейское агентство лекарственных средств в итоге заявило, что «преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможный риск развития тромбов», и рекомендовало продолжить её использование. Но репутация прививки была безнадёжно подорвана: европейцы, среди которых и без того распространён вакцинный скептицизм, массово отказываются от неё.

В AstraZeneca утверждают, что не получают прибыли от производства своей вакцины, однако данные ЮНИСЕФ говорят об обратном. Европейцам компания продаёт свою разработку по цене $3,5 за дозу, Южной Африке — по $5,25, а Уганде — по $8,5. Судя по всему, чем беднее страна, тем больше ей придётся выложить за этот продукт.

Вакцинная дипломатия

Но вместо того чтобы разобраться в непрозрачных схемах поставки и признать сниженную эффективность AstraZeneca, европейские государства и США предпочитают бороться с её конкурентами — китайскими и российскими вакцинами.

На днях глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил , что Евросоюз не нуждается в «Спутнике V», несмотря на острую нехватку препаратов от коронавируса и просьбы Италии и Германии как можно скорее рассмотреть вопрос применения российской разработки на территории блока. После того как Венгрия приняла решение закупить партию препарата из России, Еврокомиссия раскритиковала Будапешт, подчеркнув, что такой шаг подрывает доверие к вакцинам по всей Европе.

После того как результаты третьей фазы испытаний российской разработки были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet, европейские и американские политики перестали публично сомневаться в её эффективности, но начали представлять её как средство политического давления Кремля. В частности, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что «Спутник V» — это «гибридное оружие Кремля», не согласившись с решением премьер-министра своей страны Игора Матовича закупить партию этой вакцины.

Великобритания, США и Израиль тоже могут похвастаться, что уже поставили спасительный укол значительной части населения. Поэтому для них вакцины теперь становятся таким же инструментом распространения политического влияния, в использовании которого они обвиняют Кремль.

Так, Израиль заявил о поставках излишних вакцин Pfizer тем странам, которые согласились или согласятся перенести своё посольство в Иерусалим. Американский президент Джо Байден решил перенаправить часть доз AstraZeneca в Мексику и Канаду при условии, что позже эти препараты придут на помощь США, если они сами столкнутся с нехваткой. А министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прямым текстом говорит , что добровольные пожертвования британской разработки бедным странам позволят Лондону самоутвердиться после Brexit и заработать мировую репутацию.

Издание Politico констатирует , что вакцинная дипломатия работает так же, как и обычная: по принципу «услуга за услугу». И Россия в этой репутационной игре, к неудовольствию западных держав, пока выигрывает. Вопреки информационной кампании против «Спутника V», Москва уже подписала контракты с 20 государствами на поставку более 388 млн доз.