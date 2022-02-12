Некоторые авиакомпании Европы и США отменили рейсы на Украину

Часть авиакомпаний ЕС и США отменили рейсы на Украину, следует из данных онлайн-табло аэропортов Киева и Одессы. Так, в киевский аэропорт Борисполь не прибыли рейсы американской Delta Airlines и нидерландской KLM из Амстердама. Не вылетит рейс из Киева в Познань компании Ryanair. В Одессе отменили рейс 14 февраля в Варшаву польских авиалиний LOT.

Накануне крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий, говорится в сообщении пресс-службы украинской авиакомпании SkyUp.

Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, — отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

В то же время в Министерстве инфраструктуры Украины опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят уже с понедельника, 14 февраля. Он рассказал, что одна из крупнейших страховых британских компаний уведомила о прекращении страховки рейсов, летающих на Украину.

Сегодня, 13 февраля, рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины.