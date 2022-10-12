Нейросеть использовали для прогнозирования изменений при землетрясениях

Фото: Cai Yang / XinHua / Global Look Press

Искусственный интеллект использовали для предсказания мест разломов при землетрясениях в рамках нового исследования. Ученые из мексиканского Лос-Аламоса с помощью нейросети с глубоким обучением смогли предсказать различные характеристики разломов. Для этого использовались динамические данные о происходящих геологических процессах. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Технология позволяет предсказать различные характеристики разломов, а также время следующего землетрясения. Однако пока что система была протестирована только в лабораторных условиях, ко всему прочему она прогнозирует на основе прошлых данных, — сказано в исследовании.

Специалисты планируют усовершенствовать алгоритмы нейросети для более точных прогнозов, а также рассмотрят возможность использовать его в других сферах.

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