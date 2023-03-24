Нейросеть ChatGPT назвала условия мира на Украине. Вот что у неё получилось Чат-бот рассказал, сможет ли китайский план сыграть решающую роль в прекращении боевых действий на Украине

Фото: Нейросеть

Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы взять за основу китайский план урегулирования конфликта на Украине вызвало противоречивую реакцию в мире. На фоне разных прогнозов о том, сможет ли китайский план сыграть решающую роль в прекращении боевых действий, NEWS.ru предложил проанализировать мирный план КНР и сформулировать условия наступления мира на Украине искусственному интеллекту — нейросети ChatGPT. Вот что получилось.

Что сказал Путин про план Китая по Украине — дословно

21 марта в ходе пресс-конференции после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что некоторые положения мирного плана Китая по Украине могут быть взяты за основу урегулирования конфликта.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал Путин.

Какие минусы отметила ChatGPT в китайском плане

Нейросеть, как и многие страны Запада, раскритиковала мирный план КНР, выделив в нем сразу несколько недостатков.

«Китайский план не учитывает политические и экономические аспекты урегулирования, такие как статус Донбасса, судьба Крыма, взаимоотношения Украины с ЕС и НАТО. Кроме того, китайский план не имеет достаточной поддержки и доверия со стороны украинского народа и правительства», — пояснил чат-бот.

Он также отметил, что непонятно, насколько активно Китай готов вмешиваться в решение конфликта и как он будет координировать свои действия с другими странами.

«Поэтому китайский план по Украине скорее является дипломатической демонстрацией своего интереса к региону и желания сохранить хорошие отношения с Россией, чем реальным инструментом мирного урегулирования», — заключила нейросеть.

Кто должен сделать первый шаг

Нейросеть ChatGPT полагает, что первый шаг к реализации плана Китая по урегулированию на Украине может быть сделан любой из сторон конфликта или третьими странами.

Возможные шаги могут быть следующими:

предложение организации саммита лидеров России, Украины и Китая для обсуждения плана;

приостановление или сокращение поставок оружия или санкций со стороны Запада или России;

выражение готовности к диалогу или переговорам со стороны России или Украины;

предоставление гуманитарной помощи или экономического стимула для поддержки мирного процесса.

Есть ли шансы на мир

Тем не менее ChatGPT считает, что шансы на реализацию китайского плана по Украине невысоки, учитывая различные позиции сторон конфликта, а также интересы других стран.

Фото: shutterstock

Какие условия мира на Украине

Чат-бот ChatGPT назвал условия успешного урегулирования конфликта на Украине по плану КНР. Вот главные тезисы.