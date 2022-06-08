Неизвестный захватил заложников в Новой Зеландии Полиция ликвидировала мужчину, захватившего заложников в Новой Зеландии

Фото: Adam Bradley/Global Look Press

В новозеландском Веллингтоне полиция застрелила мужчину, взявшего в заложники женщину и ребёнка. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства, передаёт ТАСС. Злоумышленник заперся с заложниками в доме и угрожал им ножом.

Инцидент произошёл в районе Ньюлендс на севере столицы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину, вооружённого ножом и угрожавшего женщине и маленькому ребёнку, с которыми он заперся в доме.

Позднее ребёнок смог покинуть помещение, однако женщина осталась в доме, а мужчина <...> держал нож у её горла, — указала представитель правоохранительных органов Веллингтона.

В полиции также добавили, что переговоры со злоумышленником оказались безуспешными, в результате полиция отрыла огонь. От полученных ранений нападавший умер до приезда медиков. Заложница получила травмы, не представляющие угрозы жизни. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в канадском Торонто был задержан подросток за угрозы в адрес школы.