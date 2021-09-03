Неизвестный сообщил о покушении на Зеленского

Неизвестный сообщил в call-центр Службы безопасности Украины (СБУ) об угрозе убийства президента страны Владимира Зеленского и о возможном нападении на здание Верховной рады. Об этом пишут «Вести.ua» со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

Соответствующее сообщение от анонима поступило в 15:10 по местному времени на электронный адрес call-центра. Человек представился Владимиром Александровичем Георгиевым и заявил, что слышал о подготовке покушения.

Позднее по этому номеру перезвонили, однако трубку взяла сотрудница Киево-Печёрской лавры. По её словам, мужчина попросил у неё телефон, чтобы сделать один звонок. Она также уточнила, что этот мужчина, скорее всего, страдает неким психическим расстройством и является бездомным. Тем не менее пока его настоящая личность не установлена и другие подробности неизвестны.

Информация от официальных органов власти пока отсутствует.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США известно о заинтересованности Ирана в покушениях на американских граждан, в том числе действующих и бывших официальных лиц.