Неизвестный с ножом напал на редакцию телеканала в Бразилии

В офис крупнейшей бразильской телевещательной компании «Глобу» в Рио-де-Жанейро ворвался злоумышленник с ножом.
Как
Отмечается, что злоумышленник был в защитной маске и держал в руке Библию. Представитель руководства телеканала вышел к злоумышленнику для проведения переговоров, после чего нападавший был схвачен охраной и передан полиции.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.
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