Неизвестный с ножом напал на редакцию телеканала в Бразилии

https://static.news.ru/photo/52b19370-ab56-11ea-a265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filipe Bispo/Keystone Press Agency/Global Look Press

В офис крупнейшей бразильской телевещательной компании «Глобу» в Рио-де-Жанейро ворвался злоумышленник с ножом.

Как сообщает ТАСС, неизвестный взял в заложники девушку-репортёра телеканала и потребовал встречи с соведущей вечернего выпуска новостей Ренатой Вашконселлуш.

Отмечается, что злоумышленник был в защитной маске и держал в руке Библию. Представитель руководства телеканала вышел к злоумышленнику для проведения переговоров, после чего нападавший был схвачен охраной и передан полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.