Неизвестный мужчина, находившийся в невменяемом состоянии, изуродовал 27-летнюю финалистку конкурса красоты Эмму Кларк в британском Саут-Шилдсе.
По словам очевидцев, агрессивный незнакомец внезапно подошёл к девушке и её матери и стал задавать странные вопросы. После этого он повалил Кларк на землю и нанёс несколько ударов кулаком в лицо.
Всё произошло столь стремительно, что мама девушки даже не смогла помочь ей. В итоге врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа.
Согласно данным британского портала
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