https://static.news.ru/photo/66b70acc-7ec0-4c7f-bee7-adf338016b6d_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестный мужчина, находившийся в невменяемом состоянии, изуродовал 27-летнюю финалистку конкурса красоты Эмму Кларк в британском Саут-Шилдсе.

По словам очевидцев, агрессивный незнакомец внезапно подошёл к девушке и её матери и стал задавать странные вопросы. После этого он повалил Кларк на землю и нанёс несколько ударов кулаком в лицо.

Всё произошло столь стремительно, что мама девушки даже не смогла помочь ей. В итоге врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа.

Согласно данным британского портала Metro , по подозрению в совершении нападения уже арестован 55-летний мужчина.

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