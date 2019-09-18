Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного.
Медики диагностировали мужчине ушибы головы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева. Формально требование было избыточным, так как по законам страны все председатели горадминистраций должны покинуть свой пост после избрания нового главы государства. Кличко заявил о незаконности своего увольнения и пообещал бороться за пост градоначальника на следующих выборах, писал News.ru.