Президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге 18 сентября объявила, что на территории страны объявляется мораторий на помилование заключённых. Она подчеркнула, что запрет будет оставаться в силе до того, как парламент не разработает законодательные изменения.

По словам Зурабишвили, помилование — это гуманный акт, а не оправдательный приговор и не попытка оспорить или же пересмотреть решение суда. Таким образом, пока законодательные изменения будут разрабатываться, я лично,...