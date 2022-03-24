Неизвестный бросил бутылку в кортеж Джо Байдена в Брюсселе

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Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, проезжавший по центру Брюсселя, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo. По его данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что мужчина находился на значительном расстоянии от кортежа и не попал в машину президента. Маршрут кортежа усиленно охраняют силовики.

Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его, — заявила официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Самолёт президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Брюсселя поздно вечером 23 марта. 24 марта в Брюсселе пройдут встречи Байдена с лидерами стран НАТО, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Украине. Предполагается, что к участникам саммита по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Также 25 марта Байден намерен посетить Варшаву. На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер должен обсудить вопрос о поставках энергоресурсов из России.