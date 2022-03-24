18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Неизвестный бросил бутылку в кортеж Джо Байдена в Брюсселе

15:58, 24 марта 2022
Неизвестный бросил бутылку в кортеж Джо Байдена в Брюсселе Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, проезжавший по центру Брюсселя, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo. По его данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что мужчина находился на значительном расстоянии от кортежа и не попал в машину президента. Маршрут кортежа усиленно охраняют силовики.

Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его, — заявила официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Самолёт президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Брюсселя поздно вечером 23 марта. 24 марта в Брюсселе пройдут встречи Байдена с лидерами стран НАТО, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Украине. Предполагается, что к участникам саммита по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Также 25 марта Байден намерен посетить Варшаву. На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер должен обсудить вопрос о поставках энергоресурсов из России.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео