Неизвестные убили на рынке в Буркина-Фасо 20 человек

https://static.news.ru/photo/7626ac22-d8ed-11ea-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dracorius White/Global Look Press

На юго-востоке Буркина-Фасо неизвестные напали на рынок и убили около 20 человек.

Об этом сообщил портал этой африканской страны Lefaso.

Около полудня неизвестные ворвались в поселке Фада-Нгурма на рынок по продаже крупного рогатого скота и открыли стрельбу по находившимся там людям, — говорится в сообщении.

Власти сообщили, что, по предварительным данным, около двух десятков человек погибли. Кроме того, большое количество мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что в районе Тангае в провинции Ятенга на севере страны у границы с Мали с 2017 года действуют отряды террористов из группировки JNIM, аффилированной с запрещённой на территории РФ организацией «Аль-Каида».

Ранее на севере Буркина-Фасо группа вооружённых исламистов напала на протестантскую церковь, когда в ней шла служба. В результате были убиты 24 человека, в том числе пастор, ещё 18 человек получили ранения. Часть прихожан была похищена, писал NEWS.ru.