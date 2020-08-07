Неизвестные убили на рынке в Буркина-Фасо 20 человек

На юго-востоке Буркина-Фасо неизвестные напали на рынок и убили около 20 человек.
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Около полудня неизвестные ворвались в поселке Фада-Нгурма на рынок по продаже крупного рогатого скота и открыли стрельбу по находившимся там людям, — говорится в сообщении.
Власти сообщили, что, по предварительным данным, около двух десятков человек погибли. Кроме того, большое количество мирных жителей получили ранения.
Ранее сообщалось, что в районе Тангае в провинции Ятенга на севере страны у границы с Мали с 2017 года действуют отряды террористов из группировки JNIM, аффилированной с запрещённой на территории РФ организацией «Аль-Каида».
Ранее на севере Буркина-Фасо группа вооружённых исламистов напала на протестантскую церковь, когда в ней шла служба. В результате были убиты 24 человека, в том числе пастор, ещё 18 человек получили ранения. Часть прихожан была похищена, писал NEWS.ru.
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