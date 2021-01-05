Неизвестные пригрозили влететь на самолёте в здание Капитолия в США

https://static.news.ru/photo/8a08362e-4fc7-11eb-974d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison/Global Look Press

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке сообщили, что услышали аудиозапись, на которой неизвестные угрожают влететь на самолёте в здание Капитолия, чтобы отомстить за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ.

По данным CBS News, власти США пока не могут установить, кто отправил это сообщение авиадиспетчерам Нью-Йорка, передает РИА Новости.

В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщён, — приводит телеканал сообщение, распространённое неизвестными.

CBS News отмечает, что власти пока не считают угрозу серьёзной, однако будут расследовать случай внедрения в частоты, которыми пользуются авиадиспетчеры. Отмечается, что этот факт сам по себе вызывает опасения, так как может помешать пилотам получать команды с земли.

Между тем, источники телеканала сообщили, что власти США дали диспетчерам указание сообщать о любом подозрительном отклонении любого самолёта от заданной траектории полёта. В ФБР отметили, что серьёзно относятся к любой угрозе.

Отмечается, что в среду, 6 января, Конгресс США должен собраться в здании Капитолия, чтобы утвердить итоги выборов президента США.

Как сообщал NEWS.ru, 3 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) активизировалась после операции Соединённых Штатов, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Ирана и Ирака участвуют в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.