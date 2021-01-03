Неизвестные похитили и расстреляли шахтёров в Пакистане

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Как минимум 11 человек погибли в результате нападения неизвестных на западе Пакистана. Ещё три человека пострадали.

Инцидент произошёл в провинции Белуджистан. Жертвами стали работники угольной шахты, которые были похищены 2 декабря неустановленными злоумышленниками и затем расстреляны.

Пострадавшие госпитализированы. Информации о том, насколько серьёзные ранения они получили, нет. Полиция начала расследование. О причастности к произошедшему пока не заявила ни одна из группировок, сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее NEWS.ru писал, что в Афганистане террористы похитили автобус с 45 пассажирами. Некоторое время спустя они освободили 15 заложников. Среди «помилованных» бандитами есть один ребёнок, а также водитель транспортного средства. Пока ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. Ранее вину за преступление возложили на террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).